隨著大陸疫情逐漸緩解、放鬆防疫封控後，搭配貨幣寬鬆以及減稅、促消費等財政政策，且在近期公布的多項消費及製造數據表現皆轉好下，富達國際表示，預期大陸下半年若疫情管控穩定，使企業獲利改善，大陸經濟有望持續此反彈趨勢。
富達國際表示，今年年初以來，大陸經濟在清零政策下受損嚴重，國內需求降溫、製造業供應鏈中斷，市場下調對大陸的經濟成長預測。當全球通膨率飆升、各國緊縮貨幣時，大陸官方正實施寬鬆的貨幣與財政政策以刺激經濟。
富達國際進一步指出，隨著大陸疫情逐漸緩解、放鬆防疫封控後，搭配貨幣寬鬆以及減稅、促消費等財政政策下，大陸近期公布的多項消費及製造數據表現皆轉好，例如大陸6月的製造業採購經理人指數上升至 51.7。
根據資金流向數據，富達表示，陸股已連7周買超，近周單周買超已來到6.9億美元，陸股漸受外國投資人青睞，預期大陸下半年若疫情管控穩定，使企業獲利改善，大陸經濟有望持續此反彈趨勢。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。