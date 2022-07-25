隨著大陸疫情逐漸緩解、放鬆防疫封控後，搭配貨幣寬鬆以及減稅、促消費等財政政策，且在近期公布的多項消費及製造數據表現皆轉好下，富達國際表示，預期大陸下半年若疫情管控穩定，使企業獲利改善，大陸經濟有望持續此反彈趨勢。

富達國際表示，今年年初以來，大陸經濟在清零政策下受損嚴重，國內需求降溫、製造業供應鏈中斷，市場下調對大陸的經濟成長預測。當全球通膨率飆升、各國緊縮貨幣時，大陸官方正實施寬鬆的貨幣與財政政策以刺激經濟。

富達國際進一步指出，隨著大陸疫情逐漸緩解、放鬆防疫封控後，搭配貨幣寬鬆以及減稅、促消費等財政政策下，大陸近期公布的多項消費及製造數據表現皆轉好，例如大陸6月的製造業採購經理人指數上升至 51.7。

根據資金流向數據，富達表示，陸股已連7周買超，近周單周買超已來到6.9億美元，陸股漸受外國投資人青睞，預期大陸下半年若疫情管控穩定，使企業獲利改善，大陸經濟有望持續此反彈趨勢。