國家通訊傳播委員會（NCC）提出《數位中介服務法》引發在野黨質疑傷害言論自由。國民黨立委江啟臣今天呼籲，立法院應拒審《數位中介服務法》這個惡法，痛批民進黨透過國會多數一再強行通過管制言論的法律，結果就是不斷地斲傷民主制度的根本，言論自由。

江啟臣指出，民進黨不斷地修法擴大行政機關「查水表」的權限與範圍，壓制不利政府言論，剝奪人民批判的勇氣，讓人民不敢質疑政府，藉以鞏固政權，說是防衛民主、但實際上是在打擊民主，先讓人民不敢講，隨之而來就是不敢想、不會想，讓人民喪失思考批判的能力，對執政者唯命是從。

江啟臣表示，蔡政府自2019年起以防制假消息危害為名，由行政院陸續提出修法並利用國會多數強行通過，之後再以國家安全為名，通過所謂的「國安五法」及「反滲透法」，擴大外患罪適用範圍，讓人民不敢任意發言、不敢有與執政者相左的政治主張。

江啟臣說，《數位中介服務法》草案開宗明義說是為了要保障數位基本人權、促進數位通訊傳播自由，但綜觀法條規定卻是在管制網路言論，侵害網路言論自由，再次以打假消息之名，賦予政府機關在法院認定前，就可以逕自認定假消息，要求平台業者加註警語，無疑就是以國家公權直接要人民禁言，更可向法院聲請「緊急資訊限制令」要求平台業者移除或限制接取資訊，這不就是在封鎖質疑政府言論，管控網路輿論？而要求法院必須在48小時內作出裁定，更有侵害司法獨立之虞。

江啟臣指出，該法還規劃以25億元的國家公帑成立「專責機構」，負責通知平台下架各機關認定之違法言論，制定數位中介服務業者自律規範、還負責「推動具有新聞編輯內容之網路資訊服務提供者，建立實效自律及標章機制」，無疑是在干預新聞自由。專責機構由過去關閉有線電視新聞台、挨轟東廠的NCC捐助成立，現在NCC是透過「白手套」來管制網路新聞？而該機構未來以財團法人方式成立，董監事由NCC任命，不禁又令人想起過去民進黨NCC委員的任命方式和關閉新聞台的作為，專責機構恐怕只是NCC的附隨組織，專責網路言論監控。

江啟臣批評，民進黨執政後過去多次以打擊假訊息和國家安全為由修正相關法令，擴大適用範圍、對象並提高處罰，各類假訊息都已有相關法令規範適用，再有不足也還有「社會秩序維護法」散布謠言的適用，為何仍要畫蛇添足，以此種「恫嚇式」立法要人民噤聲？是害怕施政被檢視、不容人民質疑批判？還是為了維繫政權就不惜罔顧人權？