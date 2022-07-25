由金手指奬Click Awards執委會主辦，cacaFly、yahoo奇摩、網易傳媒、小米合辦的「數位創意新趨勢-沉浸式體驗&NFT」論壇，即將於8月4日線上舉行。數位浪潮來襲，元宇宙、NFT、web3、沉浸式科技已然成為時代發展趨勢，如何順應次世代浪潮脫穎而出，將創意結合科技締造生意，是每位廣告、製作和行銷人士應該掌握的能力。

論壇將邀請三位講師主講，包括Yahoo媒體策略企劃總監 林雨諄，分享「次世代品牌行銷。沉浸式體驗創新應用」，網易傳媒數字藏品營銷負責人-網易傳媒N3FLOW主理人 王哲，以「網易數字元店計劃-數字藏品的營銷」為題，LeadBest Consulting Group 創辦人暨執行長 李佳憲，「品牌主如何透過ＮＦＴ進駐Ｗeb3 世代」，分享杰倫熊&江振誠NFT案例。論壇中將借由各專業領域巨擘帶領我們深入了解並探討元宇宙下NFT及次世代未來行銷方案與創新應用。另邀請到金手指奬咨委、cacaFly聖洋科技執行長 黃逸甫出席擔任主持人。講師與主持人實力雄厚，將為大家現身說法，以多樣化的主題內容和案例，多角化的視野解讀科技應用、WEB3.0、品牌行銷等不同領域，一次了解行銷、元宇宙與NFT是如何相輔相成，成為2022年最值得關注的議題。

:論壇主持人及講師，下排左：cacaFly聖洋科技執行長 黃逸甫、下排右: Yahoo媒體策略企劃總監 林雨諄、上排左: LeadBest Consulting Group 創辦人暨執行長 李佳憲、上排右:網易傳媒數字藏品營銷負責人-網易傳媒N3FLOW主理人 王哲。(圖/主辦單位提供)

第23屆金手指奬Click Awards時刻順應時代新浪潮，參賽項目由去年29項增加為31項。新設「元宇宙NFT應用獎」、「沉浸式體驗應用獎」「娛樂行銷獎」、「智慧行銷獎」…等新興獎項，獲獎者將會頒發年度大奬、金奬、銀奬、佳作及入圍證書，今年更增加了人物獎項。第23屆金手指獎與第45屆時報金像獎即日起開始報名至2022年8月31日24:00截止，詳細參賽辦法請洽官網。

論壇資訊：日期為8月4日首映場，時間是下午2:00-4:30，形式採線上論壇 (報名後將提供會議連結)，詳請請上報名網址。

(資料來源：方心慈)