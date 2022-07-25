元宇宙議題爆炸式的發展，趨勢專家認為:元宇宙世界,將是創作者的天堂。關注業界創意發展的金手指獎Click Awards,特別於8月4日舉行「數位創意新趨勢-沉浸式體驗&NFT」論壇，論壇將採用VooV線上會議型式進行，邀請了CacaFly、Yahoo奇摩、網易傳媒等業界龍頭共同舉辦，講師們將以專業的角度，帶領觀眾一起迎接未來元宇宙的創意風潮。

率先佈局元宇宙行銷模式的Yahoo,近年來陸續推出了兩位超人氣虛擬網紅虎妮、以及杏仁咪嚕。以動漫人物般人設、實時直播的互動方式，滿足了年輕人對Vtuber虛擬偶像的熱愛；對於業界也提供Yahoo虛擬車展，讓愛車人士在疫情的情況下，也可以在網路上看車展過過癮。本次論壇, Yahoo媒體策略企劃總監林雨諄，將分享Yahoo最新的影音技術、虛實整合互動裝置如何為消費者打造沉浸式體驗。。並透過實際案例，讓創作者能夠輕鬆擁抱沉浸式廣告創意。林總監認為，「元宇宙賦予了我們很多能量，可以把行銷手段做更多樣的變化。」像是虛擬車展代替實體車展，虛擬網紅建立流量等，希望以業界實例向大家呈現虛擬宇宙中最真實的一面。

另外CacaFly邀請專家LeadBest Consulting Group 創辦人暨執行長李佳憲將分享「品牌主如何透過ＮＦＴ進駐Ｗeb3 世代 」、網易傳媒數字藏品營銷負責人王哲將分享「網易數字元店計劃 — 數字藏品的營銷」,本次論壇內容精彩多元，有興趣的朋友，千萬不要錯過此次的線上論壇。

金手指獎Click Awards執委會也要提醒大家，今年的參賽項目為了呼應元宇宙的風潮，新增了「沉浸式體驗應用獎」以及「元宇宙NFT應用獎」，希望參賽者報名,讓好作品可以拿回大獎報名時間即日起至2022年8月31日止，詳情請參閱金手指獎網站。

論壇資訊：日期8月4日，時間為下午2:00-4:30，形式採VooV線上視訊(免費報名)。詳情請上報名網址。

(資料來源：陳奕愷)