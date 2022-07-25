看好「宅食經濟」與「剪刀經濟」商機，王品集團「王品嚴選」首年以市占5％為目標來搶攻冷凍食品市場，由王品集團金牌主廚聯手研發剝皮辣椒豬」與「高麗菜豬肉」兩款水餃，標榜每個水餃重達28公克，另有「和牛霜降鮮燙洋蔥湯」 可搭配水餃，夏日宅在家就可輕鬆加熱在家享用。

王品集團調查，水餃不僅是備受台灣人喜愛的國民美食，零售通路水餃市值超過15億元，冷凍水餃對許多人來說是方便又快速的料理，市面上的口味選擇也相當豐富。王品調查亦發現，消費者吃水餃已非為「省錢」，更重視方便、健康及美味。為此，王品集團王品嚴選祭出「懂你的精挑細選」為訴求，希望將水餃攻入「正餐」市場，並打造爆汁金牌餃，主廚研發黃金比例肥瘦合度內餡，每個水餃重達28公克，食材嚴選CAS認證台灣豬的小里肌與腿肉，整塊原肉與小農整顆蔬菜自切自絞，蔬菜採用低溫急速冷凍，能吃得到蔬菜的爽脆與鮮甜，營養美味兼顧，碩大水餃入口滿滿內餡釋放出湯汁，不用沾醬就能吃到整個水餃的鮮甜美味。

「王品嚴選剝皮辣椒豬水餃」主廚以獨門配方釀造剝皮辣椒、洋蔥、高麗菜入餃，淡淡的辣椒香氣與豬肉的鮮甜味完美融合，微辣剝皮辣椒的甘甜滋味與彈牙豬肉，再加上醃漬香氣、脆甜口感，豐富的層次，爽口感受。「王品嚴選高麗菜豬肉水餃」，嚴選豬排里肌與腿肉完美搭配，主廚特調黃金比例調料，加上小農契作爽脆高麗菜與鮮嫩豬里肌肉完美結合，皮Q菜脆，鮮嫩爆汁，每一口咬下爆發的湯汁讓人欲罷不能。

「王品嚴選和牛霜降鮮燙洋蔥湯」強調嚴選澳洲頂級和牛，每片肉堅持原塊鮮切0.15公分，油花分布勻稱，加入牛骨高湯與十餘種辛香料，熬煮成主廚特調日式洋蔥鮮湯，可再搭配水餃做成和牛洋蔥湯餃。

全球熱浪來襲，氣象專家更預估未來一周，全台將迎來史上最高溫紀錄，民眾尋求消暑之道成為日常，GREEN BAKERY綠帶純植物烘焙在這個夏天以芒果、荔枝消暑水果設計透明系甜點及多款氣泡飲，提供消費者視覺清涼、口感輕爽的夏日甜點。特別推薦「玫瑰荔枝塔」， 靈感源自日本當紅的「tomei」透明系創作風格，綠帶主廚將新鮮粉紅玫瑰與荔枝以特調寒天包覆，晶瑩剔透宛如水晶球般，再搭配酥脆手工塔皮與卡士達醬，把新鮮與美麗瞬間凍結。

「芒果慕斯塔」外層選用當季新鮮芒果加入白巧克力形成亮麗淋面，內層由滑順綿密的芒果慕斯、以芒果、百香果、迷迭香製成的寒天果凍及原味戚風旦糕，最下面以自製酥脆塔皮襯底，最魔幻的多層次口感，讓舌尖充滿熱帶島嶼風情。「提拉米蘇獨享杯」，以天然腰果與有機豆腐，取代傳統提拉米蘇大量厚重的動物性起司奶油及氫化植物奶油，全植物Vegan提拉米蘇質地與口感更加出色，加入香甜蘭姆酒、濃郁咖啡與法國Cacao Barry巧克力旦糕、融合成迷人的大人風味，由於深受綠帶老客人喜愛、不斷敲碗要求開放網購，今夏上架官網開放讓民眾在家，就能享受到這款入口細緻優雅的美味。