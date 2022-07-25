星展銀行積極延攬在地優秀科技人才，不僅導入數位化招募流程，讓應徵者擺脫空間與設備的限制，僅需手機或筆記型電腦即可完成應徵，更將於7月30日舉辦線上面談會（Virtual Hiring Event），應試通過者當天即可獲知是否接續聘僱流程，大幅縮短等待時間，預計招募30名資訊科技專才。

星展銀行（台灣）營運長楊真理表示，星展銀行（台灣）致力以數位提升流程效率、優化客戶體驗，並進一步以更加創新、更數位的招募方式，延攬具資訊科技背景、英文佳、個性積極、樂於團隊合作的優秀科技人才，與星展銀行（台灣）一起打破既定框架，為金融與科技的整合帶來更多可能性。

星展集團將於７月30日在新加坡、印度和台灣三個市場舉辦科技研發人才線上面談會，應試者需要在事前完成60至90分鐘的技術測驗，通過測試後，可獲邀參加7月30日的線上面談會。星展銀行（台灣）將依據不同技術領域及職缺，同時舉辦數場多對多線上面談，由用人主管及工程師與應徵者進行60分鐘的技術面談，通過者將直接與星展銀行（台灣）人力資源部進行約30分鐘的一對多面談，當日即可獲知是否接續聘僱流程。

星展銀行（台灣）此批徵才預計延攬至少30位資訊科技專才，領域包括前端、後端、軟體開發工程師、Java、C＃、Python、JavaScript程式語言，以及iOS／Android APP等。線上面談會當天，除了考驗應徵者的臨場問題解決能力及技術實作能力，星展銀行（台灣）也會將星展的「PRIDE」文化：崇高使命（Purpose-driven）、團隊合作（Relationship-led）、勇於創新（Innovative）、果斷負責（Decisive）、樂在星展（Everything fun）融入面談中，以選出符合企業文化的人才。

星展銀行（台灣）數年前即將無紙化數位流程導入招募至到職程序，除了採用PI (Predictive Index）適性測驗、HackerRank技術測試，也同步在社群網站Youtube上公布影音工作說明書（Video JD），應徵者只需有手機或筆記型電腦，即可隨時隨地完成流程。

此外，星展銀行（台灣）亦長遠推動未來辦公模式「Future of Work」，由各部門依業務屬性與人力配置狀況，在符合主管機關法規的前提下，採取40％工時居家辦公，另外60％於辦公室工作之新型態辦公模式，並積極透過數位轉型，確保員工及公司團隊具備隨時因應未來趨勢挑戰的能力。