高雄1位男子不滿在台電上班的兒子，不申報過世妻子的遺產，怒衝台電大罵兒子「不孝子、垃圾、逆子」，法官認為當時並無錄音，且當天兒子不在場，無法得知事實真偽，基於無罪推定之原則，判趙男無罪。

據判決書指出，高雄1名趙姓男子，因兒子拒絕處理妻子遺產申報事宜，竟基於公然侮辱之犯意，於110年3月竟到兒子上班的地方「臺灣電力公司」1樓大廳，以「不孝子、垃圾、逆子」辱罵兒子，兒子得知後認為爸爸公然侮辱他，報警提告。

趙男辯稱，他當時是要去找人，有經過台電公司的大廳，他沒有用「不孝子、垃圾、逆子」等語辱罵兒子，兒子當天不在，根本沒有對象可以罵，當天頂多說過一些訴苦的話。

法官傳喚證人櫃台人員得知，110年3月時趙爸爸到台電1樓大廳尋問櫃人員兒子在嗎，聽聞兒子休假後，他又對櫃檯人員說很多關於兒子事，又說兒子是一個不好的人、逆子、不孝子、要他的財產、等長達2小時，但當時並無錄音。

法官認為兒子並未提出任何錄音錄影證物供比對確認，無法得知是趙爸爸與證人當時距離多遠？趙爸爸音量如何？證人證述之可信度為何？均無從得知，難認趙爸爸有說「不孝子、垃圾、逆子」等語辱罵兒子之事實，故基於無罪推定之原則，判趙爸爸無罪。