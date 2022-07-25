新北市經發局近期推出專屬品牌「新北嚴選」，分別號召30家在地特色產品、30家美食名店，希望振興疫後庶民經濟。（蔡雯如攝）

新北市經發局近期推出專屬品牌「新北嚴選」，分別號召30家在地特色產品、30家美食名店，希望振興疫後庶民經濟，並強調在地產業鏈結，以一區一特色為核心，匯集各轄區的特色商品，彰顯新北特色，即日起至8月10日徵求店家報名，獲選店家可享有媒體行銷宣傳曝光機會，還可獲獎勵金3000元。

經發局何怡明說，新北市29個行政區各有特色文化、產業風貌，經發局從2020年輔導青春山海線業者結合在地食材推廣，持續推出三芝櫻花酒、萬里香辣蟹肉干、八里魩仔魚爆米花等創新商品，由於產品極具在地特色，因此也掀起搶購熱潮，訂單至今已破數百萬，為了持續協助業者行銷推廣，市府今年特別推出「新北嚴選」，盼集結轄內各大產品，振興疫後經濟。

曾多次參與新北市府活動的石碇許家手工麵線老闆許仁評表示，不少店家都是欠缺行銷、觀摩機會，市府推出「新北嚴選」品牌後，業者將擁有更大機會推廣自家在地產品，甚至能與地方觀光搭上線，活化產業，許家麵線參與市府活動至今近10年，逐漸學會行銷自身品牌，因此相當鼓勵其他業者一起參加。

經發局指出，新北嚴選的「新北特色商品」徵求種類多樣，有適合當伴手禮的美味好禮、具地方風味且便於郵寄的風味美食、富有創意工藝或生活商品的文創工藝等三大類別；新北嚴選推出首屆「新北美食名店評選」也希望帶動地方美食產業發展，提升國際視野，除了台菜之外，也徵求具有異國特色的新住民異國料理。

經發局表示，新北特色商品將在8月15日進行專家初選，8月16日至28日進行兩階段民眾票選，將選出30件獲獎商品；新北美食名店將分為「幸福台灣味：新北特色餐飲」與「新住民家鄉味：異國美食餐飲」，8月16日至28日網路票選後，9月1日至20日將有專家到店試吃評選，9月23日決審進行三階段徵選，選出30家名店。

經發局補充，有興趣參與的業者可透過電子郵件、郵寄報名，詳情可至北市政府經濟發展局網站(https：／／www.economic.ntpc.gov.tw／)或「來趣新北金發局」臉書粉絲團查詢。