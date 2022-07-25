南韓「花式滑冰女神」金妍兒擁有甜美外表、高䠷身材，除了在運動場上表現亮眼外，優雅的氣質與超高顏值讓她成為新一代時尚寵兒，是不少男性心目中的理想對象，在韓國受到大批粉絲的愛戴，即使在2014年光榮退役，仍不減她的高人氣。而現年31歲的她，今（25）日稍早突然無預警的透過經紀公司宣布結婚喜訊，令粉絲們又驚又喜。

根據南韓媒體的綜合報導，金妍兒與小4歲的4重唱聲樂男團「Forestella」成員高祐琳（고우림）是在2018年於一場冰上活動「All That Skate Ice Show」中認識，當時高祐琳跟著Forestella團隊成員擔任歌手一同受邀前往演唱，金妍兒則是活動嘉賓，隔年兩人便開始交往，秘戀了3年之久，才在近日決定攜手共度終生將於10月舉行婚禮。但經紀公司表示，由於新人希望婚禮不公開，因此到時只會邀請雙方的親朋好友出席，婚禮的日期及地點也不對外公開，希望大眾諒解。

事實上，金妍兒即使退役多年，人氣依舊居高不下，光代言費就高達150億韓幣（約新台幣3.4億元），宛如明星般地受到大眾喜愛，因此一舉一動都格外小心，而她為了保護兩人的戀情，在交往期間不是在車上約會就是在自宅見面，因此戀情未曾曝光。而高祐琳雖名氣沒有金妍兒大，但畢業於首爾大學聲樂系的他，仍十分努力的在演藝圈中發光發熱，受到大眾的祝福。