正妹在社群網站上時常分享自己的生活與照片早已見怪不怪，但是日常生活與照片有所出入也時有所聞。印尼一名年輕辣妹哈塔拉（Nissya Hatala）時常在TikTok、IG分享日常，但與螢光幕前濃妝電眼的辣妹風格不同，她的正職工作非常接地氣，樸素簡單到讓網友直呼超反差。

哈塔拉在TikTok分享盤起頭髮刷馬桶的影片，其實她的正職工作是清潔工，但她為自己的工作自豪曾說「重要的是努力工作，而不是做什麼樣的工作」，為自己在失業率偏高的年代能夠擁有一份工作並持續努力感到慶幸，也祝福所有失業者都能找到工作。

哈塔拉拍了招多美照，驚艷許多網友。（圖/哈塔拉 TikTok+IG）

哈塔拉在影片中，拍攝自己掃廁所、清馬桶、擦玻璃等工作狀況，完全不隱藏當清潔工的身分。上班時的她脂粉未施，但下了班她又會將頭髮放下、換上時髦裝扮、濃妝展現不同氛圍，驚艷不少粉絲。

哈塔拉熱愛這份工作。(圖/哈塔拉 TikTok+IG）

哈塔拉光是TikTok就有高達60萬人追蹤，一則工作與私下反差的影片獲得26萬點閱，她的正能量也讓網友紛紛留言讚「最美清潔工」、「清潔工是個很難做的工作，請受我一拜」、「你總有一天一定會成功」。也有不少人認為以她的美貌應該換工作，轉往職業模特兒發展。