習近平外交思想學習座談會昨天（7月24日）在北京召開，中國國務委員兼外長王毅出席會議並講話，強調傳統國際關係理論難應對當今挑戰，要以習近平新時代中國特色社會主義思想和習近平外交思想為指引，奮力開創新時代中國特色大國外交新局面。

王毅表示，過去十年，外交戰線深入學習領會中共總書記習近平外交思想，在對標對表上下功夫，始終做習近平新時代中國特色社會主義思想的堅定信仰者；在學深悟透上下功夫，始終做習近平外交思想理論高峰的奮勇攀登者；在學以致用上下功夫，始終做習近平外交思想的扎實踐行者；在對外宣介上下功夫，始終做習近平外交思想天下情懷的國際傳播者。

王毅表示，通過學習實踐，我們更加深刻領悟了習近平外交思想與時俱進、守正創新的理論品格。不論是全球疫情延宕還是地緣衝突升級都昭示世人，傳統國際關係理論已不適應各國人民發展進步的共同追求，也難以應對當今世界層出不窮的難題挑戰。

王毅表示，在習近平外交思想指引下，中國特色大國外交全面推進，為實現中華民族偉大復興的中國夢營造了良好環境，為促進人類和平與發展的崇高事業作出了重大貢獻。外交戰線要進一步學習領會、貫徹落實習近平外交思想，提高政治站位，堅決做到「兩個維護」；深化學習研究，持續加強理論武裝；指導外交實踐，著力增強工作實效；加強闡釋宣介，充分彰顯世界意義，為迎接黨的二十大勝利召開營造良好環境，為全面建設社會主義現代化國家作出新的貢獻。

座談會由習近平外交思想研究中心和學習時報社共同舉辦，外交部黨委書記齊玉主持，中宣部、中聯部、中央政策研究室、中央外辦、中央黨校（國家行政學院）、中央黨史和文獻研究院、國家國際發展合作署、中國網等單位負責人出席並發言。出席會議的還有中國人民對外友協、外交學會等單位負責人和大陸國內媒體、高校及智庫代表。