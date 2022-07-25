《大學生了沒》班底逸歡和秋森（王昊翔）愛情長跑10年，5月底已完成結婚登記，原本預定於6月舉行婚禮，但因女方確診改期至昨（24）日，在親朋好友的見證下順利舉行。兩人也在社群媒體曬出許多婚禮花絮，不僅有喜氣洋洋的迎娶畫面，秋森還揭露逸歡穿著婚紗在禮車上開心玩手遊，夫妻倆心情相當放鬆，洋溢著幸福氛圍。

大喜之日，逸歡和秋森一早就在IG更新婚禮的最新動態。只見迎娶時，逸歡身穿紅色低胸平口禮服，展現美麗優雅的氣質，另外一套銀白色婚紗則完美襯托出她玲瓏有致的身材曲線，頭戴白紗的她笑容燦爛，高興對著鏡頭比讚，新郎新娘也在眾人圍繞下帶著婚戒幸福合影。有趣的是，拜別父母的時候，逸歡感性說：「我住很近，會常常回來。」沒想到卻被爸爸回了一句：「哦，我們會常常不在。」幽默回應令人捧腹大笑。

逸歡和秋森24日舉行婚禮，IG不斷更新動態，夫妻倆幸福甜蜜。（圖／翻攝自clinaliu IG）

事實上，婚禮前一晚逸歡曾發文爆料：「新郎聽說結婚前一天不能和新娘見面，今天就真的不跟我聯絡。凸^-^凸」因為秋森遵守傳統習俗，連視訊通話也不打，讓她開玩笑表示「明天有他好看」。結果婚禮當天坐禮車移動時，逸歡穿著美美的婚紗忍不住拿起手機玩遊戲，換讓秋森傻眼，也錄下限時動態吐槽老婆：「等一下？玩手遊？？」夫妻之間自然親密的互動十分可愛。而一路走來，網友們也跟著一起見證了兩人的愛情開花結果，紛紛留言送上祝福，「新婚幸福快樂！」、「一定是最美新娘，恭喜！」、「婚禮順利，幸福美滿。」

逸歡在禮車上被老公吐槽玩手遊，兩人順利舉行婚禮，往人生下一階段邁進。（圖／翻攝自cass_hao、clinaliu IG）

逸歡和秋森交往10年，中間雖曾短暫分開1年時間，最終仍感覺對方是最好的那個人，決定回到彼此身邊攜手向前。小倆口的感情生活受到外界關注，粉絲也常被他們的甜蜜互動閃瞎雙眼，如今終於在眾人的祝福中順利舉行婚禮，共同邁向人生下一階段。