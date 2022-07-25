現階段發債企業財務體質仍穩健，信用風險並未構成，在基本面支持下，及高殖利率特性，非投資級債仍可望吸引資金配置，其中優先順位非投資級債存續期間更具優勢，較能抵禦利率大幅變動風險，後市獲資金關注可期，表現不看淡。

投信法人表示，儘管通膨壓力及升息政策，持續為市場所關注，但經濟數據表現好於預估值，同時通膨預期有所回落，稍為提振近期市場投資氣氛，風險性資產表現略有回暖，非投資級債表現也是如此，近一周美銀美林全球非投資級債券指數上漲2.34％，連帶全球非投資級債券基金表現盡數收紅。

群益全球優先順位非投資級債券基金經理人徐建華指出，雖然衰退與否成為市場熱點議題，但無論就美國製造或服務業ISM指數來看，現階段仍在50之上，景氣增漲動能雖有放緩，但並非衰退。且儘管高CPI仍可能持續一段時間，觀察包括半導體、航運、肥料等上游要素報價已經開始降溫，加上第三季起基期墊高，在傳導效應下，物價增幅有望逐步回落，後續待通膨回穩後，風險性資產包括非投資級債可望迎來反彈契機。

徐建華認為，MSCI全球指數成份企業的淨債務／獲利創紀錄新低，預計今明兩年也將維持目前水準，先進國家家庭債務佔GDP比率也僅為2005年底時水準，並未出現惡化，意味著企業與家戶的財務體質明顯改善，遠未構成信用風險。

這波行情雖然股債市同步急速下滑，但信用利差並未快速擴大，統計金融海嘯以來的經濟衰退或系統性事件發生前後，優先順位非投資級債信用利差，短期間彈升的幅度不到300個基本點，與先前少則500基本點甚至1000個基本點相較，程度相當有限，顯示企業財務狀況並未因升息而急遽惡化，違約疑慮仍低，加上優先順位非投資級債風險也相對低，具有高息、低存續期特性，待通膨降溫後，可望吸引資金回流、重返長多趨勢。