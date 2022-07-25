大陸數位人民幣蓬勃發展的同時，如何完善監管機制也刻不容緩。大陸中國人民銀行數字貨幣研究所所長穆長春表示，針對數位人民幣下一步計畫首先是要完善頂層制度側設計，更要強化風險防控能力，確保數位人民幣可控匿名。

大陸《證券時報》報導，穆長春在「第五屆數字中國建設峰會數位人民幣產業發展」分論壇上發言指出，對於數位人民幣的下一步計畫，一方面，要加強立法，完善頂層制度設計；另一方面，要強化科技應用，提升風險防控能力。

穆長春橋強調，為確保數位人民幣可控匿名要求的有效落實，需要在頂層制度設計上作出四項相應安排，分別是建立資訊隔離機制；明確數位錢包查詢、凍結、扣畫的法律條件；建立相應的處罰機制；完善數位人民幣反洗錢、反恐怖融資等法規制度。

談及資訊隔離機制，他認為，將明確運營機構開展數位人民幣運營業務的獨立性，並通過設立數位人民幣客戶訊息隔離機制和使用限制，規範數位人民幣客戶訊息的使用。

而在提升風險防控能力方面，穆長春表示，數位人民幣監管將強化監管科技應用實踐，積極利用大資料、人工智慧、雲端計算等技術豐富金融監管手段，提升跨行業、跨市場交叉性金融風險的甄別、防範和化解能力。