民進黨桃園市長參選人林智堅陷論文抄襲疑雲，林智堅昨出示與當時指導教授陳明通的Email，證明自己台大論文非抄襲。台北市議員王鴻薇今召開記者會，痛批林智堅越說破綻越多，就是準備逼余正煌承認抄襲林智堅，而她也向台大檢舉余正煌抄襲林智堅，一定要給余正煌一個說明的機會。

王鴻薇表示，林智堅號稱找到新事證，不過就是陳明通寄給林智堅助理的郵件，但仍有很多疑點沒有說清楚。她質疑，為什麼只敢出示陳明通寄給助理的信件，而不是寄給本人的郵件，一般證明原創者，應是要出示自己寄給陳明通的信件，林智堅難道找不到寄給老師的郵件？反而更讓人懷疑只有陳明通單方面給林智堅資訊。

王鴻薇認為，新事證更顯蹊蹺，電子郵件應該來來往往，陳明通寄給林智堅的真的是林智堅的東西？如果她要惡意一點，還懷疑是陳明通寫好給林智堅，還是陳明通拿誰的東西給林智堅？

王鴻薇說，其次是陳明通電子信件中的電子檔，包括寄給林智堅的助理檔案與余正煌寄給陳明通的檔案，至今並沒有公開，如果不知道這些內容如何能知道誰抄襲誰，開個記者會還讓問題越來越多，林智堅應該主動公開可檢證資訊。

王鴻薇批評，她自己質疑林智堅中華大學、竹科結案報告高度雷同，將2份電子檔放上給FB，但是只看到林智堅記者會印了3份文件給大家翻一翻，讓記者沒有辦法仔細比對內容，她喊話林智堅把將檔案公諸於世，把文件上傳到網路上，供社會大眾比對。

王鴻薇指出，林智堅自稱論文是原創，題目在先、大綱在先、內容在先，他講的不就是他比余正煌為先？但2份論文如此雷同，林智堅就算300個優先，都沒有講出余正煌「時間優先」，余正煌的論文就是比林智堅早、比林早畢業。

她提到，林智堅指控的就是余正煌抄林智堅的論文，既然如此，她已正式向台大發出檢舉信，檢舉余正煌涉嫌抄襲林智堅的論文，她今天將再補件附上陳明通4000字長文聲明及昨天林智堅記者會檔案作為重要證據。

對於為何要檢舉余正煌？王鴻薇強調，因為台大成立學術倫理評審會，調查對象是林智堅，台大會請林智堅說明，擔心林智堅、陳明通一口咬定余正煌抄林智堅論文，但到沒有聽到余正煌的說法，擔心沒有余正煌的聲音，只有林智堅片面說法。

王鴻薇強調，透過檢舉余正煌抄襲，讓余必須去台大必須為名譽捍衛，2份高度雷同的論文，台大必須做出決定，這件事情不能不了了之，台大必須給2個人同樣的平台、機會讓余正煌說明。

王鴻薇最後酸說，林智堅在記者會送一首歌給大家，引用五月天的歌詞「愛我的人別緊張，我的固執很善良」，但下一句就是「我的手愈骯髒，眼神愈是發光」他要送給林智堅這句話。

她批評林智堅讓余正煌一個人背鍋，奉勸林智堅學海無涯、回頭是岸，不要自欺欺人、害人害己，余也是公務員，現在仍然在台大就讀中，台灣社會不會讓林主宰發言權，讓受害第三人無力為自己辯護。