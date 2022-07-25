一行人還會勘新蓋的「陽光廁所」，不僅自然通風、設備新穎，讓遊客如廁有家的感覺，既便利又溫馨。（張清照服務處提供）

清水區鰲峰山運動公園每逢假日就湧入中部大批民眾，前往運動場與觀景台，還有自由車場等地休閒，因缺乏大型停車場及女廁；經市議會議長張清照為民喉舌，向市府爭取增建可停多輛遊覽車的大型停車場，還有對女性最友善的「陽光公廁」，即日起正式啟用，期望為地方帶來更多觀光客締造商機。

鰲峰里民說，鰲峰山運動公園不僅每天早晨及傍晚吸引各地民眾前來運動及吸取芬多精，假日更湧入大批親子前來親子公園休閒；加上有全台最標準的自由車競技場，只要比賽各地選手搭乘遊覽車前來，停車空間及公廁不足等問題，引起遊客的非議亦徒增地方困擾。

張清照指出，鰲峰山運動公園有競合運動場、觀景台、登山步道與自行車場等，已成為全國票選第一名免費的親子公園，假日湧入遊客，甚至團體旅遊來造訪；但普遍反映停車空間不足，他向市府爭取2854萬元闢設新停車場與公廁，讓鰲峰山公園設施更完善旅遊更方便。

市府祕書長黃崇典、建設局長陳大田、運動局長李昱叡等人，今天特與張清照到場實勘新設的停車場，發現不僅克服坡地限制，可停放6輛遊覽車、13輛小客車外，還有身心障礙與親子停車格、10個機車格；最重要是配合鰲峰山風光景色，將山脈、樹木與飛鳥意象融入環境設計。

一行人還會勘新蓋在西側的「陽光廁所」，不僅自然通風、設備新穎，還以男女1：5以及坐蹲2：3建造；張清照議長等人親自體驗，發現公廁通風十分乾淨，沒有臭味，讓遊客如廁有家的感覺既便利又溫馨。

陳大田強調，鰲峰山運動公園是全台民眾票選第一好玩的公園，每到假日遊客絡繹不絕，市府回應地方需求闢建專屬停車場採用綠色及透水概念，兼顧工程及環境友善，讓遊客好停車；另公廁也是全國對女性最友善的廁所之一，歡迎各地民眾假日前來運動、休閒與旅遊。