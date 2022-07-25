偶像蔡徐坤因2017年參加選秀節目《偶像練習生》脫穎而出，以團體「NINE PERCENT」的一員出道，如今團體解散，他以個人SOLO身分持續活躍於演藝圈，而他在參加選秀節目之前，其實曾是10人男團「SWIN」的一員並且出道過，是因公司經營不善加上鬧出合約糾紛，因此成員們黯淡離去，近日，蔡徐坤前隊友田書臣受訪，談到這段經歷，曝光該經紀公司當年惡行，團員們不願續約，竟被公司要求賠償天價違約金。

田書臣近日受訪，談到當年在「SWIN」解散時的不愉快，曝光當時的公司突然要求把10年合約延長至20年，他坦言：「這已經太嚇人了」，當時成員們商量後決定都不續約，心想只要他們團結一心，公司就動不了他們，公司方面卻開始嘗試一個個擊破的方式，導致最後團體仍是解散了，田書臣表示，當時簽約時，有注意到上頭寫了一則違約金8000萬人民幣(約3.5億台幣)，他那時候還心想自己原來值這麼多錢，「公司給我定價這麼高」，後來才發現就是這個條款惹出大問題。

田書臣透露，後來隊友們去參加選秀節目，看到他們在節目上順利成功，於是自己也在2018年接受《以團之名》節目的邀約，沒想到開拍前一晚，節目總導演突然來找他，跟他說如果不簽約，隔天就無法上台，田書臣一看，竟是經紀公司將他的合約分給了節目方，他騎虎難下，自行解約又負擔不起違約金，所幸最後是經紀公司自己經營不善倒閉了，「SWIN」全體團員才重獲自由身。

田書臣怒曝在「SWIN」時期遭受的血淚遭遇，讓網友們看了不禁驚訝，直呼解約金高到嚇人，對此感到震驚不已，「愛豆也是不容易，簽約要慎重」、「成了就是名利雙收，不成就只能做炮灰」、「娛樂圈到處是陷阱，無良公司太坑人了」、「還好倒閉不用8千萬變自由身」。