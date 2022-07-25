Jabra全新單耳藍牙耳機旗艦款Jabra Talk 65將於8月2日正式在台上市，專為有長時間移動需求卻又需要保持聯繫的人們而設計，無論是通勤、工作，都能賦予穩定的連線、清晰的通話品質以及靈活性。同時，Jabra亦同步升級了先前推出的兩款單耳藍牙耳機：Talk 15 SE、Talk 25 SE。

全新旗艦款單耳藍牙耳機Jabra Talk 65， 專為在嘈雜環境中輕鬆通話所設計，搭載無與倫比的80% 降噪及雙麥克風技術，確保優質清晰的通話品質，無論身在何處都能免於惱人噪音干擾。

長達100公尺無線連接範圍，提供更靈活的移動性與穩定的連線品質。單次充電可提供高達14小時的通話時間，因此無論是長時間通勤或者在外逛街購物，都能隨時隨地保持聯繫。

Jabra Talk 65 也提供GPS與媒體串流服務，並能一鍵啟用Siri或Google語音助理。其IP54等級的防水、防塵的耐用設計，讓您無論置身任何環境，在通話中皆能暢所欲言。Talk 65 提供單左右耳皆能使用的靈活配戴選項與輕量化設計，在任何場合都能維持卓越舒適性以及貼合度。

伴隨著Jabra Talk 65的上市，Jabra也同步升級Talk系列其他產品，包含先前推出的Talk 15 現具備長達7小時的通話時間，Talk 25 的電池續航力則升級至9小時；兩款產品皆搭載藍牙Bluetooth 5.1技術，提供更穩定、優質的連線品質。

Jabra 東南亞暨台灣及香港銷售總監 Daniel 表示，Jabra Talk 65 是手機的絕佳延伸，擁有80%降噪程度、雙麥克風技術以及100公尺的無線連接範圍，讓您在進行工作或個人通話時，無論身處何地都能擁有清晰的通話品質。而這款耳機所帶來了舒適度與貼合度，甚至會讓您在配戴時忘卻它的存在。