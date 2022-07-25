看好暑假國旅商機，天成文旅華山町宣布推出最Chill的一站式玩法，飯店祭出多重優惠，希望提供消費者一個難忘的旅遊體驗，除了適用悠遊國旅補助，飯店加碼再放大補助優惠，指定專案最高1,300元抵用外再贈1,300元餐飲抵用，下榻設計感十足的金庫飯店，在華山町餐酒館度過迷人的夜晚，8月31日前多款特調隨意混搭每人399元+10％即可暢飲喝到飽。入住期間亦可補足心靈能量，欣賞《吳淡如x黃玉英繪畫陶藝聯展》，從繽紛童趣的畫作到細緻瑰麗的陶藝，一窺兩位女子如何透過藝術交織彼此的人生。《未滿18歲禁止飲酒》

已經上路的國旅補助，搭上疫情趨緩以及暑假商機，已是國人精打細算出遊優惠的必選，即日起至12月15日舉凡有完整接種三劑疫苗者，透過飯店官網及飯店電話訂房，周日至周四入住天成文旅-華山町，每房每晚最高可獲得1,300元旅遊補助，入住前可先上網登錄，完成資料上傳。

搭配飯店加碼推出的「悠遊國旅周日至周四」指定住宿優惠，入住天成文旅-華山町華山雙人房住宿乙晚超值優惠價2,600元含早餐，搭配最高國旅補助折抵1,300元，等同每房只要再付1,300元，入住期間再享超人氣的華山町餐酒館1,300元餐飲抵用，換算等同每人650元用餐則送免費住宿一晚，隨心所欲享用午餐、下午茶、晚餐或酒吧輕食。

華山町餐酒館於暑假期間同步推出暢飲活動，即日起至8月31日於晚餐時段A區與B區任君組合，多款特調隨意混搭每人399元+10％即可暢飲喝到飽，A區：生啤酒、馬拉桑、威士忌、君度橙酒、伏特加、蘭姆酒、琴酒、龍舌蘭，B區：可口可樂、雪碧、薑汁汽水、蘇打水、鳳梨汁、蘋果汁、蔓越莓汁、柳橙汁、蜂蜜檸檬甘菊茶、蜜桃烏龍茶、泰式風味奶茶，A區與B區每次限選一款，Bartender立即獻上專屬特調，本活動可累積Cosmos CLUBAPP會員消費點數。《未滿18歲禁止飲酒》

天成文旅-華山町迎來第十六檔展覽《吳淡如x黃玉英繪畫陶藝聯展》，兩位女子透過藝術交織彼此人生，二十幾年亦師亦友的璀璨情誼，從繽紛童趣的畫作到細緻瑰麗的陶藝，多元豐富的創作底蘊即日起到10月11日在天成文旅-華山町獨家展出。

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