為提供民眾於行車上更全面的保障，富邦產險於官網推出「車窗車鑰險」，凡是出廠3年內的自用小客車與客貨兩用車車主，可於投保乙式或丙式車體險時加保「車窗玻璃損失險」或「汽車鑰匙損失險」，1萬元的保額，年保費僅需126元、96元，若因承保事故所造成的車窗毀損修復費用及鑰匙重置費用，與保額內皆全數給予理賠，且不須額外負擔費用。

富邦產險表示，若加保「車窗玻璃損失險」，因竊盜、拋擲物或墜落物、第三者之非善意行為導致車窗玻璃毀損滅失，富邦產險會依修復費用負賠償之責，年保費僅需126元，即可獲得保額1萬元的保障。

富邦產表示，若為加保「汽車鑰匙損失險」，不論是汽車鑰匙遺失或遭受竊盜，會對複製鑰匙的費用負賠償責任，且保額1萬元年保費僅需96元。舉例來說，林先生為他的愛車投保乙式車體險，並加保汽車鑰匙損失險保額1萬元，一天看完電影準備開車返家時，才發現遍尋不著愛車鑰匙。只能找代理商重新複製一支新的鑰匙，花費8,500元。若林先生投保了汽車鑰匙損失保險，保險公司即依約於保額內全數給予理賠金8,500元。

富邦產險指出，不論是重新複製一把鑰匙，抑或車窗玻璃的維修費用，在意外發生時都是一筆額外負擔，民眾在投保乙式或丙式車體險時，可再加保「車窗車鑰險」，僅需少額保費就可獲得雙重保障，也讓行車時更放心。