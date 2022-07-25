光芒25日吞下敗仗，以2比4不敵皇家，張育成擔任先發二壘手，但是游擊手沃斯（Taylor Walls）在一次關鍵守備與張育成配合不佳，讓皇家趁機攻下超前分。張育成7局上兩人在壘時差點擊出滾地安打，卻被皇家三壘手李維拉（Emmanuel Rivera）美技攔截雙殺，此戰張育成3打數掛零，打擊率降到0.173。

7局下，皇家兩出局，羅培茲（Nicky Lopez）敲成內野彈跳球，沃斯搶在張育成前面接球但是失敗，球被張育成撿起，傳向一壘為時已晚。光芒總教練凱許（Kevin Cash）對這個守備不太滿意，他賽後說：「沃斯的守備範圍很廣，但理想的情況是讓張育成接球，丟給二壘手沃斯踩壘封殺跑者。」

當時張育成就是打算這麼做，沃斯卻離開二壘搶著撿球（他想傳一壘）而且漏接，導致二壘無人，張育成撿了球只好傳一壘，當然是來不及。結果皇家攻佔一二壘，多希爾（Hunter Dozier）安打成為勝利打點。

光芒位居美東第3，落後藍鳥半場勝差。他們苦於打擊火力不足，團隊打擊率0.240僅排在大聯盟第19名，此戰的先發打線有5人打擊率不滿2成，包括游擊手沃斯0.175。同時光芒投手厲害，擁有聯盟第4的投手自責分率3.40，從傷兵名單回歸的左投史普林斯（Jeffrey Springs）登板4.1局失1分無關勝敗。