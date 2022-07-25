農曆7月是民間俗稱的「鬼月」，本周五7月29日鬼門就要開了，許多好兄弟會在這時候來到陽間，民眾抱持寧可信其有的態度，希望能盡量避免觸犯禁忌，以求安然度過。位在屏東九如鄉的東寧清水祖師宮也表示，陰帝普渡三公點名「6個姓氏」要留意水血關。

東寧清水祖師宮近日在臉書粉專發文表示，宮廟內侍奉的陰帝普渡三公指示，今年農曆7月「抓交替」要特別注意的姓氏，分別是「劉、楊、簡、林、張、卜」，要格外小心水血關，也就是水關和血光之災。

另外命理師楊登嵙也分享鬼月旅遊的13項禁忌，包括：避免晚上出遊、不去危險水域、不釣魚、別拍肩膀、不吹口哨、避免晚上唱歌、不在晚上慶生、不在晚上拍照、不搭末班車、不靠牆行走、不吃祭祀品、不晾衣服在陽台、不披頭散髮。

農曆七月又稱巧月、瓜月，民間流傳7月初一「鬼門開」、7月三十為「鬼門關」，期間初一、十五及三十，以豐盛菜餚祭無主孤魂，這段日子閩南人不婚嫁、不祝壽、不喬遷、不辦各種喜慶之事，就怕將孤魂野鬼引進門。