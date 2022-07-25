蘇姓男子搶奪檳榔攤的金錢後，騎機車逃逸。（本報資料照片）

高雄市蘇姓男子於2020年12月7日凌晨近1時持刀搶奪永安區一家檳榔攤，他得手6000元。警方循線逮捕，但蘇男到案時辯稱，他罹患思覺失調症，有「矮子鬼（台語）」告訴他去搶劫。法官對此不予採信，依攜帶凶器強盜罪判處7年1月徒刑。

蘇姓男子因為缺錢花用，竟然持菜刀去永安區一家檳榔攤，向女店員恫稱：「錢放在哪裡？拿出來！」等語，致使女店員不能抗拒而指向櫃台，蘇男自行從櫃台抽屜內取走6000元取出，得手後騎車逃離現場。

岡山警方獲報後，以車追人，循線逮捕蘇男。判決書指出，蘇男到案後辯稱自己罹患妄想型思覺失調症，且有就醫紀錄。蘇男主張自己有幻聽，經義大醫院做精神鑑定，當時疑似有「矮子鬼」虛幻聲音叫他去搶劫，過去也曾經有類似經驗，叫他去搶東西。

法官認為，依其過往經驗，蘇男曾經對抗該幻聽指令而不敢去執行，顯示蘇男即使在聽幻覺的干擾下，仍有一般人的行為辨識能力，足以自制。且蘇男在行搶後騎機車逃逸，還懂得遮蔽車牌，並行走迂迴路線，製造斷點，增加警方查緝難度，這顯示蘇男當時有辨識行為的能力。

法官審理後，依攜帶凶器強盜罪，判處有期徒刑7年1月，並追徵期搶奪的6000元。可上訴。