第11屆「台南文化獎」遴選結果25日公布，由「彩繪工藝」傳統藝術保存者潘岳雄獲得此項殊榮。潘岳雄的祖父潘春源及父親潘麗水都是府城知名畫師，祖孫三代也都從事彩繪藝術工作，一門三傑。台南市政府將於10月舉行頒獎典禮，公開表彰潘岳雄的卓越貢獻，並頒發獎金30萬元、得獎評定書及獎座。

市府文化局指出，潘岳雄自幼耳濡目染傳承潘氏傳統彩繪藝術，不僅具有深厚的地方色彩，也見證台灣彩繪歷史的發展。他從事寺廟彩繪創作至今已有46年，作品遍布南台灣，包括台南市關帝廳及法華寺、高雄旗津天鳳宮、屏東媽祖廟等各大廟宇，作品以門神、樑枋、壁堵彩繪居多，尤其人物作品更是唯妙唯肖、神態自若。

潘岳雄除創作外，也從事彩繪保存修復工作，並積極傳承推廣。他於2002年創辦「台南市傳統藝術薪傳學會」，並於2006年改制為「府城傳統藝術學會」，集結全台資深傳統工藝匠師，培養大批對傳統彩繪有熱愛的學生，讓更多人認識傳統工藝的內涵，該會也是目前台灣傳藝相關協會中，擁有最多薪傳獎成員的學會。另外，潘岳雄在擔任學會會長期間，還帶領民間傳統工藝師前往日本、澳洲等地，進行實際的文化交流，將台灣傳統工藝帶出國際。

文化局認為，潘岳雄於2003年曾獲得第10屆全球中華文化藝術薪傳民俗工藝獎、2013年獲台南市政府登錄為傳統藝術彩繪工藝保存者、2021年獲頒台南市卓越市民，如今再獲台南文化獎，堪稱是對他在台南彩繪技藝傳承及推廣的貢獻，又一次的肯定。