新竹球場遭批評品質如「古巴球場」，正在參選桃園市長的前新竹市長林智堅遭批評。國民黨今天開記者會質疑林智堅6年來把原本規劃3.5億的興整建案，膨脹到將近12億，卻做出這種品質的球場。最開始的標案還標給一家剛被起訴的豆腐渣工程公司。

桃園市議員參選人凌濤指出，新竹棒球場整建案，從開標開始，近6年間預算就一直創新高，2016年12月新竹棒球場興整建工程委託技術服務案，建造費用3.5億，隔年2017年2月15日，林智堅北上跟前瞻預算要5億經費，22日又在臉書上公布總經費高達7億，同年4月，蔡總統視察新竹球場，疼惜「小英男孩」，加碼宣布要花8億興建。

凌濤接著表示，新竹市政府於2019年1月以最有利標8億2541萬標出，2022年1月又開限制性招標，追加2億5763萬，一直到今年開幕，加上周邊標案，總經費近12億。凌濤質疑，這究竟是當初3.5億的規劃不完整，還是故意多爭取經費來浪費經費，整個過程都在亂花人民納稅錢？

凌濤也爆料，標下最一開始3.5億技術服務案的艾奕康公司，2016年12月得標，但其實該公司2015年1月才剛被南檢依詐欺罪起訴，當時媒體報導艾奕康公司為省地質勘驗檢測費，錯誤設計導致施工不當。凌濤痛批，「當時怎麼評選的？讓這樣的豆腐渣工程公司可以得標這案。」

凌濤指出，當時的評選會議，照理有6位外部評審委員，但實際上只有半數評審委員出席，因此大部分決策都由新竹市政府的官員來決定，整個評選過程到底出什麼問題，新竹市政府應該把評選過程說清楚講明白。

凌濤懷疑，看到這些工程品質，跟這些公司背景，評選跟履約驗收到底怎麼進行的。新竹市府不只要說清楚，新竹球場也應該全面停止所有活動的使用，立即派員檢測整個球場，整個結構，要給市民安全場地。

凌濤也批評，從這案看出來，林智堅對公共工程跟建設管理的能力，是完全不及格的，林智堅說他願意扛責，但他已經落跑到桃園選市長了，要怎麼扛責？要扛責就該退出選舉，跟沈慧虹一起停止選舉，好好把問題解決。