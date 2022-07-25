主打成分股貼近市場真實配息的富邦特選高股息30(00900)，發行以來即受到市場注目，近期即將在8月第一次配息，配息金額將在8月1日公告。7月份適逢其追蹤之特選臺灣高股息30指數進行年度第二次成分股調整，根據臺灣指數公司公告，此次指數調整為新增/刪除各27檔，已於7月19日開盤起分5天生效，富邦投信官網也每日公告最新投資組合名單。

據特選臺灣高股息30指數編製規則，年度第二次成分股調整原則為刪除已除息且配息頻率為年配息之原有成分股，並自(A)尚未除息且配息頻率為年配息之個股，以及(B)今年度雖已除息過但配息頻率為季配息、半年配息之個股中，依據股利率排序選取30檔個股。本次調整後投資組合中，計有4檔個股屬於(B)，其餘為(A)。

富邦特選高股息30(00900) 經理人楊邦珩解釋，已除息仍被納入的個股，主要是因為依據公開資訊觀測站，其屬於季配息、半年配息之公司，依股利率排序後因此被納入。特選臺灣高股息30指數編製方法之精神之一為定期選取可參與配息之高股息股票，且成分股之篩選，除了市值、流動性、股利率、盈餘來源等標準外，亦考慮個股除息日進行選股，因此整體指數將有較高的除息參與度。

今年以來截至7月15日，ETF投資組合成分股已參與31檔個股除息，4月調整後之成分股則有25檔已參與除息；7月投組成分股扣除季配、半年配4檔公司，預計將有27檔參與除息，惟4檔季配、半年配公司待公告下一期除息日後，指數仍有機會參與除息。綜觀該指數成分股今年以來參與除息狀況，與過去歷史回測情況無太大差異。