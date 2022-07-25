由中山大學開發的「科研用水下載人載具」，繼完成水下維生系統，成功新設空調，讓艙內維持人體舒適的溫濕度，更首次由2名操作員同時入艙，於高雄港下水實測成功。

由國立中山大學開發的「科研用水下載人載具」為台灣第一艘MIT迷你潛艇，除維持艙內正常氧氣與二氧化碳濃度外，「舒適系統」再優化，讓艙內維持人體舒適的溫濕度，中山大學今天發布新聞稿指出，已在高雄港首次載2人下水實測成功，寫下進化新頁。

中山大學智慧操控水下載具平台技術研發學研中心表示，這次與台灣國際造船合作的實測為期兩天，第一天由操作員入艙，校準航姿後與潛水員共同下潛至高雄港內最深約10米處，定點測試舒適系統。

操作員回憶，去年未增設空調系統前下水實測40分鐘，艙內溫度最高達攝氏32度，濕度最高近90%，「很像在三溫暖的蒸氣室」，這次透過建置空調系統，成功控制溫度在攝氏27度，濕度降到約60%，在水下停留超過1時也不覺悶熱，大幅提升舒適度。

中山大學海下科技研究所所長陳信宏表示，潛艇開發進程設定了各項設計的優先順序，以推進操縱與運動控制系統為第一優先，接著於去年確保密閉空間內二氧化碳和氧氣濃度循環正常之後，接著便著手設計艙內空調系統，透過艙內溫濕度調控，讓操作員值勤過程更舒適。

中山大學水下載具學研中心主任王朝欽說明，這次實測證實維生系統、舒適系統可不間斷運轉，除維持人員舒適，濕度下降也避免觀景窗水氣凝結，更利於水下拍攝記錄和觀察；實測過程中操作員每5分鐘就要以無線電回報狀況，確保人員安全，並詳實記錄艙內氧氣、二氧化碳、溫度、濕度、壓力等數據，作為日後精進參考。

中山大學海下所教授、現任台灣海洋科技研究中心主任王兆璋指出，溫度控制是水下作業一大挑戰，高緯度海域科研人員入艙下水要預備冬衣禦寒；本次任務在位處熱帶水域的南台灣，且停留在水深20米的淺水域活動，海水表面溫度有近30度，艙內也較潮濕悶熱，團隊下水前先在甲板上以「外接式冷氣」將冷風打入艙體，待人員入艙再啟動球艙內空調，以節省船載電源。

中山大學指出，迷你型潛艇球艙總重4.2公噸，2021年首度在中信造船廠區水下5米固定深度潛行，完成維生系統測試；當年10月在小琉球完成首次實海測試，無人入艙，11月再完成第2次實海測試；團隊預計在今年年底前投入第3次實海測試，期在研發路上不斷突破。（編輯：陳仁華）1110725