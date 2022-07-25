民進黨新北市長參選人林佳龍頻頻針對新北市政開炮，先批新北停車場工程延宕，再說新北治安最大問題是警察過勞。市長侯友宜今（25）日聽聞後沒陪他打口水戰，僅回：「希望我們好好放眼未來，努力做事」，並對新北的警察弟兄表達感謝。

侯友宜今天來到永和復興商工，有記者詢問，林佳龍批評新北停車場工程延宕，但林在交通部長任內，台鐵兩大改善工程是不是也沒完成？對此侯保持一貫作風，回應：「在工程的過程當中，我們必須要不斷的互相惕勵，希望我們好好的放眼未來，努力做事。」

另外，林佳龍昨雖肯定侯友宜改造五股垃圾山政績，但也不忘提及自己在台中市長任內也整治后里大梨山垃圾山，侯友宜則回說，只要為台灣好的事情都好，「我們大家都一起努力，讓台灣這塊土地變得更好」。

對於林佳龍批評「新北治安最大問題是警察過勞」，侯友宜則表示，在警察努力下，新北市這幾年治安一直都非常穩定，尤其去年還在中央評核的國家警光獎中更表現亮眼，拿下5個第一。

侯友宜說，警察付出許多代價，在治安這麼複雜的環境下還能拿到眾多獎項，因此他要再度地對新北市8千個警察弟兄講一句話：「你們已經很辛苦了，你們很認真，你們真的有夠努力，我很感謝你們，非常謝謝你們」。