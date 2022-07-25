全球記憶體模組及快閃記憶體領導品牌威剛科技於亞洲評價最高的CSR大獎之AREA亞洲企業社會責任獎（Asia Responsible Enterprise Awards）頒獎典禮中，以「持續洞察社會需求，引領美好未來」獲頒「社會公益發展獎」，這是威剛自2020到2022年第三度獲得AREA獎項肯定。

威剛科技董事長陳立白表示，很榮幸第三度獲得亞洲企業社會責任獎的肯定，威剛除本業經營外，持續關注兒童與青少年教育、關懷偏鄉弱勢及罕見疾病的病友，更大幅投入智慧醫療，攜手尖端醫療院所，協助提升全民防疫量能，未來，威剛將持續推動科技創新未來，成為讓愛傳出去的源頭，實踐以人為本、回饋社會的永續願景。

過去兩年全球受Covid-19疫情影響，威剛深知關鍵時刻，醫護人員更是身兼重任。秉持「以科技為人類的智慧生活帶來改變」之理念，攜手新竹台大醫院，共同研發「C-Rob智慧自主移動機器人（C-Rob Autonomous Mobile Robot，C-Rob AMR）」，期以智慧醫療減輕醫護人員工作，提升醫療效能，為實現流行性疾病預防與治療的願景，威剛以行動展現支持，捐助防疫基金予台北醫學大學附設醫院，期透過跨界合作，聯手加強台灣的醫療保健和疾病預防。

為感謝為大眾不眠不休貢獻心力的消防與醫護人員，威剛期待透過自身力量，拋磚引玉，號召更多民間力量投入參與社會公益，從各個面向為社會盡一份之力。2021年，威剛不僅捐贈台中童綜合醫院新型救護車與電動三輪車，更捐贈消防警備車予台中市政府，多管齊下協助市政防災，提升整體救護能量。

威剛推動防疫新生活不遺餘力，更從同仁的健康關懷著手，推出「安心上班計畫」，持續提供全體員工口罩、快篩、面罩等防疫物資，以行動建構防疫網路。

威剛致力於創造多元平等的社會環境氛圍以建構永續城鄉，期待為偏鄉地區創生、為罕病病友建構希望與關懷。

威剛攜手「財團法人罕見疾病基金會」與「台灣世界展望會」，在第四屆威剛親子繪畫暨攝影比賽中邀請罕病的病友與其家人手足、偏鄉窮困的孩童共同參與揮灑創意，同時，每收到一副作品，即捐贈100元給罕病基金會與台灣世界展望會，讓愛的能量加倍延續，為社會帶來溫暖與創新。

除此之外，威剛展開「希望計畫」，不間斷照顧偏鄉與社福機構。在一波波的疫情之中，威剛持續捐贈防疫物資，包含「弘道老人基金會」、「喜憨兒基金會」與「罕見疾病基金會」，更涵蓋台灣十所以上跨縣市偏鄉國中、國小，以充足的防疫物資溫暖馳援。今年度威剛更已展開「蜂鳥希望基金計畫」，關注偏鄉孩童的運動發展，全方位培植幼苗！「希望計畫」也募集威剛同仁的二手衣物，送愛與保暖到南投武界部落；更連續七年發起二手義賣，推廣減廢循環利用觀念，延續物品生命週期，將凝聚善心的善款提供給弱勢團體，展現威剛同仁凝聚力及愛心，落實建構資源循環社會之理念，期成為弱勢朋友們最堅強的後盾。

在社會持續經濟進步與發展的同時，但是貧困兒童的人數始終不斷上升，社會上的貧富差距擴大，威剛不樂見讓弱勢的族群更加遠離社會成長的主流，因此威剛與上海市慈善基金會合作，捐贈萬罐奶粉等物資陪伴孩童，讓貧困地區的孩童們有機會擁有優質健康的生活，更能在關愛和呵護中成長。

威剛相信教育是對未來最有價值的投資，教育是社會安定的力量，孩子的教育就是未來的希望。自2011年開始，威剛由全體同仁每年展開「紅包傳愛—讓孩子成為更好的大人」計畫，威剛攜手理念相近的孩童與青年扶助公益團體包含「財團法人忠義社會福利事業基金會」、「失親兒福利基金會」、「財團法人台灣兒童暨家庭扶助基金會」、「財團法人普仁青年關懷基金會」等，持續不間斷提供獎助學金支持孩童教育，更與基金會們共同籌畫募款愛心園遊會與健走活動，為超過萬名孩童與青少年翻轉未來。