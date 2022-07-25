是德科技（Keysight Technologies Inc.）為提供全球先進的設計和驗證解決方案，以推動網路連接與安全創新的技術領導廠商，該公司日前宣布其5G測試工具獲艾靈網絡（AI-LINK）選用，以便在數位分身實驗環境中，對雲端原生5G無線存取網路（RAN）設備進行端對端效能驗證，進而加速部署5G專用網路，支援大型智慧倉儲應用。

艾靈網絡總部位於中國大陸，提供基於5G和雲端邊緣運算技術平台的工業物聯網（IIoT）解決方案。 艾靈網絡選擇使用是德科技UeSIM用戶端設備模擬解決方案，和LoadCore雲端原生5G核心（5GC）網路測試解決方案，來模擬專為5G專用網路部署而設計的大量工業行動裝置。透過是德科技解決方案，艾靈網絡可在將5G RAN設備部署於智慧倉庫之前，驗證其功能和效能。

是德科技網路與營運事業群副總裁暨總經理Giampaolo Tardioli表示，在5G 新無線電（5G new radio） 3GPP第16版標準拍板定案後，各個不同產業的企業便可部署結合數位分身、雲端和行動邊緣運算技術的5G IIoT連接解決方案。是德科技很高興能為艾靈網絡提供測試解決方案，協助加速驗證部署於大型智慧倉庫中的5G專用網路設備。

艾靈網絡透過是德科技5G測試解決方案，來模擬智慧倉庫使用之無人搬運車（AGV）的特性，並進行壓力測試。藉由使用是德科技UeSIM和LoadCore解決方案，艾靈網絡可驗證相關設備在協定域和射頻域的互通性。此外，艾靈網絡可在實驗室環境中對5G專用網路進行端對端驗證，以便快速、有效率且安全地解決大規模工業情境中可能出現的複雜連接問題，進而加速推展5G專用網路的部署。

艾靈網絡行銷長Letian Rong表示，艾靈網絡致力於推動5G邊緣情報在智慧倉庫和其他情境中的應用。為此，艾靈網絡與是德科技密切合作，以便將我們的一站式部署流程最佳化。

是德科技提供全方位的整合式5G軟硬體測試解決方案，可協助製造商加速5G RAN的設計、開發、標準相符性驗證和部署，以便在智慧倉庫和其他專用網路等複雜工業使用案例中，建立高速、低延遲和高可靠度的連接。