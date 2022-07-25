為了協助企業在ESG浪潮中洞察機先，鄧白氏與Forrester Consulting發表2022年最新季度《數據與分析是公司 ESG 致勝關鍵》報告，發現完善的ESG策略及有效的 ESG數據，可協助企業創建更具彈性之價值鏈、降低ESG相關投資及營運風險，並帶來高效率、產品和服務創新、有吸引力的融資機會及新的合作夥伴關係。

以台灣製造業為例，透過落實ESG來降低內部成本、強化供應商及合作夥伴之關係、進而達到增加訂單、提升客戶觀感等正面影響，也能接軌國際標準，拓展商機、降低斷鏈風險。

數據工具未臻成熟恐淪ESG絆腳石，加重企業營運負擔，受訪者對於ESG數據重要性的認同程度成長高達4.5倍，從2019年的20％提升至2025年的90％，然而卻有高達 89％受訪者表示在投資ESG數據分析方案時遭遇困境，顯見ESG數據雖已成為企業的重要資產，如何收集與管理卻為主要挑戰。

目前阻擋企業達成ESG目標的前五大挑戰，皆顯示多數企業用於管理、分析和報告 ESG數據的工具及技術仍不夠成熟：企業須用於評估業務之ESG數據量不足（47％）、已取得的 ESG 數據缺乏透明及信任（46%）、可用 ESG 數據缺乏品質及一致性（46％）、內部 ESG 數據管理實踐不佳／不成熟（46％）、難以整合ESG數據與現有系統（43％）。

若未能完善ESG策略，企業將面臨更大的風險。調查中有81％受訪者之企業因無法實現ESG目標而遭受負面影響，其中又以營運風險增加（43％）、財務風險增加（38％）、損害企業名譽（30％）為前三大主因。因此，有效管控企業ESG數據並擬定完善ESG策略勢在必行。

鄧白氏台灣區總經理孫偉真表示，台灣超過5成企業沒有永續計畫，目前僅有受品牌廠要求之中小企業積極投入資源以推動永續工作。台灣企業推動ESG主要受限於數據不足及缺乏相關知識，加上指標、框架與評比方式多元，使企業欲將ESG納入策略規劃時無跡可循。鄧白氏建議企業應先盤點其ESG體質與風險，以掌握本身ESG成熟度為首要任務，其次將ESG融入企業文化中，連結員工個人績效指標，並透過第三方專業平台進行數據的嚴加管理及分析，以持續優化整體ESG政策，強化營運韌性。