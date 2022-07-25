港股上周彈升逾300點後，25日開低走低。恒生指數25日開低92點或0.45％報20,516點，截至10點4分，報20,469.72點，跌勢擴大到139.42點，跌幅0.68％。

國指低開37點或0.53％報7,069點；現報7,044.36點，跌62.34點，跌幅0.88％。

紅籌指數現報3,722.74點，漲29.55點，漲幅0.8％。

概念股方面，大陸正處理爛尾樓項目，以解決業主停供潮。陸媒報導，中國奧園等房企在鄭州、西安的部分樓盤正加快復工，而玉林、徐州、南寧等地方政府亦通過公開平台對停工盤業主的訴求進行回應，督促建案盡快復工，積極與業主溝通。大陸房地產股25日因此大幅反彈，碧桂園、龍湖大彈逾8％，中國奧園、寶龍、新城、時代中國、合景泰富升5％至8％。

個股方面，阿里巴巴低開2.1％報100港幣。騰訊低開0.7％報329.6港幣；美團低開0.5％報190.7港幣。