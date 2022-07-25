搶攻七夕浪漫商機，Uber Eats今日宣布推出「七夕浪漫人人饗」活動，主打外送平台只能在Uber Eats點得到的優質高檔浪漫大餐、雙人午茶甜點，以及期間限定情人節禮物專區，並祭出愛情密碼滿額贈單品、寵愛會員獨享85折、新用戶享無限次免運再享2折、首次訂購 Uber Eats優市用戶享7折等四重優惠。

Uber Eats觀察，消費者對於過節儀式感的重視推升較高客單價的異國料理訂購量，Uber Eats蒐羅名人約會最愛的餐廳精選推薦，用只能在Uber Eats點得到的頂級牛排、法式料理、海港直送新鮮龍蝦、期間限定雙人套餐，助攻完美過節。

台中「THE WANG」為王品集團旗下法式頂級牛排館，曾獲米其林餐盤推薦，於情人節前夕首度於Uber Eats上線，推出乾式熟成帶骨紐約客，用美國PRIME等級肉品乾式熟成28天並經高溫炙烤，帶有熟成牛肉獨有的奶油香氣，酥香迷人！歡慶上線於即日起至8月31日消費滿1,200元即贈龍蝦濃湯。曾獲義大利美食指南《紅蝦評鑑》的北義餐酒館「Botega del vin」，是藝人、時尚名媛都曾到訪的名店，12盎司嫩煎肋眼牛排、義式香煎羊小排、自製起司蛋糕讓道地南歐鄉村美味直達味蕾。隱身於台北東區巷弄、擁有超高人氣且洗版社群的「Cantine Marais 瑪黑餐酒」，主打伊比利老饕、市場現流鮮魚，將法式美學、料理技法與在地食材結合，於獨創料理中注入巴黎瑪黑區時尚風格！許多企業大老和藝人皆曾為座上賓的台北「Seafood Meat波波海鮮市集」，以海港直送頂級水產聞名，水煮波士頓龍蝦是海鮮愛好者宅家慶祝點購首選。

呼應情人節，「肯德基KFC甜點專賣店」推出只能在Uber Eats點到的雙人撻撻下午茶套餐享77折優惠價229元，內含原味蛋撻2顆、莓果奶酥撻2顆、雞塊脆薯點心盒1份、冰檸檬紅茶2杯，莓果奶酥撻擁有手工163層撻皮與滑順馥郁卡士達內餡，搭配天然鮮凍蔓越莓與珍珠糖餅乾酥，口感更升級，和伴侶一起享受甜蜜的午茶時光。

情人禮來不及準備？Uber Eats統計今年西洋情人節當日最熱銷的品項，公布「愛情救急必備選禮榜」，巧克力、花束、蛋糕、美顏保健品為四大最受歡迎的必點寵兒，Uber Eats優市、商家合作夥伴精選上架特色商品，讓消費者可以隨點即送。

Uber Eats於7月27日至8月9日祭出藏有七夕愛情密碼的滿額贈單品優惠，凡於超過600家指定活動商家合作夥伴分別消費滿520元（象徵我愛你）、999元（象徵愛情長長久久）、1,314元（象徵愛你一生一世）、2,099元(象徵愛你久久)，即享加碼贈送單品餐點，贈送單品數量有限，送完為止。

Uber Eats會員於7月27日至8月9日輸入優惠序號【在家浪漫點】，單筆訂單消費滿520元即可享2次85折優惠，單次最高可折抵80元，優惠數量有限，送完為止。首次加入優饗方案之會員，還可享有優饗方案1個月免費體驗。

Uber Eats App新用戶首次下載註冊App，不僅可享30天內無限次數免運費優惠（訂單須滿最低消費金額），新用戶還可於即日起至8月9日輸入優惠序號【桃花無限點】，再享1次2折優惠，最高可折抵300元，限輸入後14日內使用完畢，限指定美食外送及外帶商家，優惠數量有限，送完為止。新用戶快把握無限次免運機會找心儀對象吃飯、安排溫馨告白約會，善用限時限量折扣讓Uber Eats助攻脫單。

即日起至9月30日，首次訂購Uber Eats優市之用戶輸入【初享優市】，於Uber Eats優市單筆消費滿200元可享1次7折優惠，最高可折抵150元。即日起至7月31日，Uber Eats App用戶輸入優惠序號【隨點優市】，於Uber Eats優市單筆消費滿549元可享1次100元折抵優惠。