清水警分局與海灣繪本館合作，舉辦「海灣繪本館＆波麗士大人有約」活動；民眾反應非常熱烈，開放報名幾個小時內即額滿。（警方提供）

清水警分局與海灣繪本館合作，舉辦「海灣繪本館＆波麗士大人有約」活動；民眾反應非常熱烈，開放報名幾個小時內即額滿。（警方提供）

哪尼？繪本也可以跟預防犯罪宣導結合？清水警分局為提倡暑假期間正當休閒活動，特地與清水區的海灣繪本館合作舉辦「海灣繪本館＆波麗士大人有約」活動；期望藉由繪本將預防犯罪宣導觀念帶入，教導小朋友及青少年面對不當誘惑如何說「不」，拒絕毒品菸害等。

警方指出，活動共分為兩梯次，分別於7月23日、24日下午1時30分至4時30分，考量疫情每梯次僅開放40名9至18歲孩童免費報名，民眾反應非常熱烈，開放報名幾個小時內即已額滿。活動現場特別展示仿真毒品及進行有獎徵答，向小朋友宣導反毒觀念，讓青少年追求健康拒絕菸毒。

活動開場表演還邀請魔幻可樂表演魔術，小朋友們都看得目不轉睛大呼過癮；並由專業繪本講師藉著繪本互動劇導入預防犯罪宣導觀念，教導孩童面對不良誘惑如何勇敢說「不」；並結合創意手作，以「製作自己守護神概念出發」，每個參加學員除製作獨一無二的熱塑片、哨子鑰匙圈等，全程參加活動者還有機會獲得精美繪本及樂高積木組。

警方強調，家中有青少年的父母應多注意孩子作息及其所參與的活動，發現孩子有參與不法或涉足不良場所跡象時，應適時關心，鼓勵其參與正當休閒活動，共同守護青少年孩童的安全。

★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！

★保護自己、遠離毒品 中時新聞網與你一起拒絕毒害！

★吸菸有害健康 中時新聞網關心您！戒菸專線：0800-636363

※ 吸菸害人害己

※ 吸煙有害身體健康