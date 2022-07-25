民進黨桃園市長參選人林智堅的台大國發所碩士論文涉嫌抄襲。台大社科院院長蘇宏達直指此案為「醜聞」，林智堅的委任律師黃帝穎質疑蘇與國民黨關係不錯，要蘇自請迴避。國民黨北市議員王鴻薇嗆，要踢掉蘇宏達，那敢不敢讓台大前經濟系主任鄭秀玲進來呢？

林智堅論文涉嫌抄襲，台大已組審定委員會審理。委員會召集人兼會議主席蘇宏達發表內部信，強調全力捍衛台大與社科院的榮譽，蘇在信中稱：「這個醜聞也再次提醒我們誠實、紀律和榮譽的重要。」

但黃帝穎認為，蘇宏達應自請迴避，他與國民黨關係不錯，審定結果如何昭公信？還沒看到相關資料就定調「醜聞」，其公正性、客觀性都不符法規。

王鴻薇今召開記者會批評，黃帝穎是律師，該針對法律條文提出說明，但是黃帝穎埋下伏筆，先不要說黃一直是民進黨御用大律師，他以律師身份講了政治性的話，稱蘇宏達跟國民黨關係比較好，律師竟講一個混淆的概念。

王鴻薇反問，現在的監察院院長跟民進黨關係好不好？大法官跟民進黨關係好不好？用政治性語言讓蘇宏達退出評審會，那是否應該讓鄭秀玲進入評審會，應該不會認為鄭秀玲跟國民黨關係好吧，「要踢掉蘇宏達，那敢不敢讓台大前經濟系主任鄭秀玲進來呢？」

王鴻薇強調，這是學術界的共識，要捍衛學術倫理的清白、捍衛台大的校譽，林智堅陣營才是做政治操作，想把這件事情搞成政黨對決，她就直接揭發林智堅的陽謀，把蘇宏達冠上國民黨，下一步是不是變成，只要質疑他們就是國民黨、中共同路人？

她表示，今天鄭運鵬也召開記者會，當然是政治打手，但是用政治性操在也難杜悠悠之口，她非常贊成林智堅說，從政的人學歷不是最重要，但是假造學歷就是萬萬不能，所以應該還是很誠實的面對問題，再多的政治操作也沒有辦法移轉林智堅抄襲論文的事實。