特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）今（25日）被爆料睡了好哥們Google共同創辦人Sergey Brin的老婆Nicole Shanahan最終導致他們兩人離婚，馬斯克也為此事下跪道歉，引發熱烈討論，不過稍早馬斯克出面否認此事，直嗆，「報導完全是胡扯，昨天我跟Sergey還參加同一場派對。」
華爾街日報指出，馬斯克去年與Nicole Shanahan發展婚外情，被Sergey Brin知情後鬧得滿城風雨，夫妻檔也在今年初正式離婚，法院文件也顯示，離婚的原因是出現無法解決的分歧。
報導提到，馬斯克知道大事不妙後，下跪向Sergey Brin道歉，但Sergey Brin顯然無法原諒馬斯克，甚至出脫投資馬斯克旗下企業的股票，是一筆不小的金額，但詳細數字並未曝光。
此事遭媒體曝光後，引發譁然，馬斯克在推特上否認此事，直嗆，「報導完全是胡扯，Sergey跟我一直都是朋友，昨晚我們甚至還參加同一場派對，我在過去3年內只見過Nicole兩次，而且旁邊都有很多人，沒有任何浪漫元素。」
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