民進黨新北市長參選人林佳龍把后里垃圾山與五股垃圾山之整治相提並論，新北市副市長劉和然今接受專訪時表示「差太多」，后里垃圾山原本就是垃圾掩埋場，且25公頃為公有地，五股垃圾山是遭人非法棄置，169公頃多為私有地，有1200位地主，事前準備與執行困難重重，兩個這麼大差別想成是市政的一點點，可看出林用不用心。

劉和然說，五股垃圾山位於洪水平原管制區，相關都市計畫都無法啟動，裡頭建築無法取得建照與納管，最後變得工廠、摩鐵、回收廠什麼都有。

「侯市長是玩真的」劉和然說，當初自己是環保局長，侯友宜市長就帶著所有團隊到現場，現場業者四散，侯市長直接拿起電話要對方「你門給我打開」，同仁在處理過程也曾被車輛包夾，遭遇恐嚇與生命威脅，也讓市長高喊「動我同仁試試看」。

劉和然說，五股垃圾山年代久，遠跨了好幾任縣市長，大家都想試著處理，但很多都做到一半，很多居民與商家從來沒有想過會改變，市長是有決心有方法，透過試辦計畫，聯合20幾個局處，開了上百場說明會，終於解決問題。

劉和然說，1990年代左右，台灣垃圾處理是用掩埋方式，後來才陸續改為焚化，全台相關掩埋場也陸續復育成公園，台中后里垃圾山當初就是掩埋場，且25公頃多是公有地，跟五股垃圾山非法亂倒情況完全不一樣，市長才會提到改變的勇氣。

被問到處理垃圾山會不會擔心選票流失，劉和然說，市長當初就講不要擔心選票，不是不想選票，而是如果先想到選票，就會投鼠忌器、瞻前顧後、綁手綁腳，市長出來就是想要為土地多做點事。