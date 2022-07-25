M31(6643)受惠北美新客戶授權金認列，上半年營運優於預期，隨著下半年動能持續增強，全年營收目標看增2成。

M31受惠北美新客戶授權金入帳，據悉，今年上半年每股淨利有機會超過2021年全年的一半，且因下半年趨勢持續向上，今年全年以美金計價，營收可望年增二成內。

M31在北美新客戶授權金認列的加持下，第二季營收2.99億元，季增加2成、年增加達4成，整體表現優於預期，累計上半年營收5.47億元，年增率更達到28%。

M31去年全年歸屬於母公司之淨利為2.53億元，每股淨利8.12元，2022年第一季每股淨利為1.28元，也就是說，M31第二季獲利將較首季有明顯彈升。另外，M31下半年表現也將優於上半年，全年營收若以美金計價，可望達成預期，即年增加15~20%。

不僅如此，M31因製程往前推升，且更多AI、5G、HPC、SSD，和車用相關高速傳輸介面需求及整合IP Subsystem服務等趨勢不變，另外，中長期IP需求與日俱增及透過第三方授權或委外開發趨勢明確，都將扮演M31長線成長動能。