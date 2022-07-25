豐興(2015)周一(7月25日)開出本周內銷盤價，國內廢鋼繼上周五(7月22日)每公噸先跌300元後，本周廢鋼再跌每公噸500元，鋼筋基價每公噸也下跌800元，廢鋼、鋼筋基價持續下跌，型鋼產品基價則續平盤，連兩周平盤。

回顧7月18日盤價，國際盤價持續下滑，廢鋼、鋼筋基價由平盤轉下跌，豐興上周國內廢鋼繼7月16日周間每公噸先跌300元，上周廢鋼再跌每公噸300元，鋼筋基價每公噸也下跌700元，型鋼產品基價則再度平盤。

國內內銷盤價續跌，本周豐興廢鋼收購價每公噸下跌至9800元，跌破萬元關卡，鋼筋亦下跌至每公噸1.98萬元，型鋼產品基價則續持平至2.78萬元。

國際原料行情方面，美國大船廢鋼本周無報價，日本2H廢鋼本周持續下跌，本周從每公噸370美元續跌為350美元，連八周下跌，而國內主要參考之美國貨櫃廢鋼本周報價續跌從每公噸365美元下跌至345美元，連兩周下滑，澳洲鐵礦砂則由每公噸96.35美元轉上漲至100.35美元，終結連兩周下跌。

豐興本周五7月29日將受元富證券邀請召開法人說明會，可望說明上半年營運狀況、下半年展望，以及目前買氣、鋼價動向等。周一盤中震盪在盤下整理，游走於相對低檔。