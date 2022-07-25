美國看到地球發燒的證據，美國國家氣象局資料顯示，全美過熱或高溫警報範圍涵蓋8500多萬人，東北部許多地方的氣溫可能追平或打破紀錄。

法新社報導，這場危機促使為氣候變遷奮鬥的美國前副總統高爾（Al Gore）今天出面，對國會議員的「毫無作為」發出鄭重警告。

當被問到美國總統拜登是否應宣布氣候緊急狀態，高爾在美國廣播公司新聞網（ABC）節目「本週」（This Week）坦率地說，「大自然已經宣布這是全球緊急狀態了」。

他同時告訴美國國家廣播公司（NBC）說：「情況會變得非常、非常糟，而且速度非常快。」

他也表示，最近的危機，包括歐洲致命的熱浪在內，可以最為一記警鐘，敲醒至今仍拒絕對氣候變遷採取行動的國會議員們。

他說：「依我之見，隨著這些極端事件持續惡化、持續加劇，會真的開始改變人們的想法。」

● 美東北熱指數破40度 西北也將有32度高溫

美國中部和東北部地區在這波持續性高溫中首當其衝，氣溫預料今天達高峰，公共衛生官員無不嚴正以待。

美國國家氣象局 （National Weather Service）今天說：「東北部多項高溫紀錄預料會在今天追平或打破，挑戰百年關卡，熱指數在華氏105到110度（約攝氏40.5到43.3度）之間。」

東北部沿岸從波士頓、費城到華府的各個城市，都處於高溫緊急狀態之下。

就連氣候通常較為涼爽的美國太平洋西北地區（Pacific Northwest）也難逃高溫魔爪，該地區下週預料也會有好幾天的氣溫飆破華氏90度（約攝氏32.2度）。

幾個城市不得不設置冷卻站，並升高協助高風險群體，例如遊民以及沒有冷氣的民眾。

最近幾個月來，全球各地都遭到極端熱浪的襲擊，例如7月的西歐以及3、4月的印度。科學家認為，這些都是氣候暖化的明確跡象。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1110725