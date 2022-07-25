為推廣在地優質好物及店家，新北市政府經濟發展局25日推出「新北嚴選」徵件。市府指出，為建立專屬的新北品牌，預計分別嚴選30家特色商品以及美食名店，吸引民眾購買，以實際的消費力復甦疫後庶民經濟。徵件期間為即日起至8月10日。

市府經發局長何怡明表示，新北市首創「新北嚴選」，徵選「新北特色商品」，包含適合做為伴手禮的「美味好禮」、具當地口碑以及獨特地方風味佳餚，便於郵寄的「風味美食」、饒富創意工藝或生活商品的「文創工藝」三大類別，集結新北美食、好物、好店，讓更多人知道新北厚實產業能量與在地優質產品及名店。

為帶動新北美食產業發展、提升美食國際視野，推出第一屆「新北美食名店評選」，除了嚴選在地台菜外，也將招募具有異國特色的新住民異國料理餐飲名店，讓新北市成為美食饗宴之都。

經發局指出，2022年度新北特色商品分為「美味好禮」、「風味美食」、「文創工藝」三大類別，透過8月15日專家初審、8月16日至8月28日民眾票選兩階段徵選，共徵選出30件獲獎商品。

新北美食名店，則分為「幸福台灣味：新北特色餐飲」與「新住民家鄉味：異國美食餐飲」等兩類別，透過8月16日至8月28日網路票選(初審)、9月1日至9月20日專家到店試吃評審(複選)、9月23日決審會議三階段徵選，徵選出30家美食名店。