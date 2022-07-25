生活中有許多需要用到鑰匙的場景，在未來都將成為歷史。英飛凌科技（Infineon）推出一款透過手機進行開鎖與上鎖，且鎖體免裝電池的智慧鎖解決方案。該解決方案以非接觸的方式從手機獲取所需的電力，即所謂「能源採集」的技術。

英飛凌電源與感測系統事業部總裁Adam White表示，英飛凌憑藉全新的解決方案，為智慧鎖取代鑰匙的未來生活立下基礎。我們的智慧鎖解決方案移除了電池設計，率先提供了一種可靠、維護需求低且安全的方式來開啟和關閉智慧鎖。

英飛凌指出，該公司還會將非接觸式電能傳輸解決方案應用到其他領域。Adam White表示，由於擺脫了電池的束縛，我們的非接觸式電能傳輸解決方案有助於節約資源。此外，它還將賦能新的應用場景，以往這些應用常常因為需要使用電池而造成了設計複雜或成本過高等問題。例如，基於NFC通訊的自行車被動胎壓感測器，就能測量以前難以獲取的參數。

要啟動該智能鎖，必須將手機直接置於上方，利用近場通訊（NFC）來檢查設備是否擁有開啟該智慧鎖的授權。這正是加密技術發揮功能之處。與此同時，電能以非接觸的方式傳輸到一個電容中，以打開或關閉智慧鎖。

這項解決方案的核心正是內建NFC無線通訊模組的可編程32位元ARM Cortex-M0微控制器。NAC1080整合了發電裝置和半橋驅動IC，讓客戶能夠用極少的元件設計出小型智慧鎖。NAC1080還整合了一個AES128加速器和一個真亂數產生器，能以極低的耗電量加密及解密資料。

英飛凌的這項技術尤其適用於需要微型或小型機械鎖的場景，例如辦公家具、醫院以及健身房等。其他潛在應用包括自行車鎖、信箱和包裹寄存箱等。該解決方案不僅帶來了更大的便利性和靈活性，也為私人和商業物業降低了鑰匙管理成本。

英飛凌的新解決方案也可用於功能複雜的門鎖系統。當智慧門鎖的電池沒電或鑰匙遺失時，即可接替成為應急解決方案。儘管針對構造較複雜的門鎖需要較長的反應時間，但確實能讓用戶不再需要依賴昂貴的開鎖服務。

智慧鎖市場正在蓬勃發展。2020年的市場規模為14億美元，預期從2021年至2028年間，將以18.2％的平均年成長率增長至53億美元。隨著更多免電池設備的投入使用，這一成長趨勢將更加強勁。