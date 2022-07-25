搶中秋送禮商機，台南遠東香格里拉結合全台現在大流行的司康（Scone）與鹹蛋黃，由飯店點心房金牌主廚許煜新設計成「司康黃金酥」，標榜食材用料頂級且手工細膩製作，以二款禮盒組裝上市，每盒499元起，連同其它熱銷的手工蛋黃酥、鳳梨酥、及客製化自選禮盒，即日起於飯店一樓品香坊開賣。

許煜新（阿新）是新生代極為優秀的專業人才，他曾在2019年世界巧克力大賽亞太區賽事中奪金，並在同年的全球總決賽中拿下銀牌（後因疫情賽事暫停），更是國內媒體糕點評比連續多年的冠軍得主。阿新表示，逢年過節自己極愛蛋黃酥，同時觀察到英國傳統午茶小點─司康專賣店在台遍地開花，便想要將二者精髓合而為一，做成包著整顆上選屏東鹹蛋黃的「司康黃金酥」，口味分為「蔓越莓乳酪鹹蛋黃」、「伯爵巧克力鹹蛋黃」、「日本抹茶栗子鹹蛋黃」、和「蘭姆葡萄鹹蛋黃」，新品寓意美好，個頭更加碩大。

「司康黃金酥」食材選用都屬精品級，包括世界麵包大師賽指定使用的法國麵粉、具有保濕作用的日本上白糖、以及MOF甜點大師首選的法國AOP無鹽發酵奶油，三者經手工混成酥粒狀後，便加上香氣更足的土雞蛋和有助於成品潤澤的頂級法國鮮奶油（一般只用鮮奶），開始製糰，他以獨到的對摺手法幫助麵糰鬆軟有空氣感，之後便將提前製作的餡料（細節如下）摻合均勻，做成不同風味的司康麵糰，隨後分切成獨立的小糰，包入先噴上混合了日本紅茶酒和法國蘭姆酒的精選屏東鹹蛋黃，手捏塑型後刷上蛋液，入烤箱烤熟。