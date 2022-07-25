中國國務委員兼外長王毅25日表示，中國與東協國家是是妥處南海問題的真正主人，個別域外大國為維護自身霸權，蓄意挑動緊張，但南海不是域外國家的「遊獵園」，更不應成為大國博弈的「角鬥場」。他強調，南海穩，則地區國家受益，南海亂，則地區國家遭殃。

根據大陸外交部往網站，王毅以視訊方式出席紀念《南海各方行為宣言》（《宣言》）簽署20周年研討會開幕式並致辭。他指出，20年前，中國和東協國家抓住歷史機遇，開啟南海問題對話合作之路。南海和平穩定是地區發展的重要前提；「南海穩，則地區國家受益，南海亂，則地區國家遭殃。」

他表明，南海不是域外國家的「遊獵園」，更不應成為大國博弈的「角鬥場」。應該堅定支持一切有利於和平解決和管控爭議的努力。中國與東協國家是妥處南海問題的真正主人，應當堅持當事國通過友好協商和談判解決海上爭議，堅持中國和東協國家共同維護南海的和平穩定。

王毅也直言，今天的南海並非風平浪靜，個別域外大國為維護自身霸權，不斷向該地區加大力量投入，蓄意擴大矛盾、挑動緊張，危害沿岸國正當權益和海上正常秩序。中國和東協國家應當明確態度：「如為和平合作而來，我們歡迎；如為搗亂破壞而來，請你們離開！」