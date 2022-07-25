台北市長選戰連日尬場，台北市副市長黃珊珊日前與國民黨參選人蔣萬安在婦幼展較勁，昨日北投健行也同台跳健康操，今日則來到蔣先前參與的松菸割稻，黃珊珊直言，「這是我們的心血，今天是來收成不是來割稻的。」

對於蔣萬安前日搶先來松菸割稻，對此，黃珊珊表示，水稻是3月24日她跟里長還有議員戴錫欽一起種的，這也是兩年前她到市府時，里長爭取很久，市長答應後，之前因要整地還有行政程序需通過花了時間，產發局也編很多錢，「這是我們的心血，今天是來收成不是來割稻的。」