民進黨桃園市長參選人林智堅被指在台大國發所論文涉及抄襲，台大已組成審定委員會將進行調查，民進黨團幹事長鄭運鵬今天召開記者會，呼籲認為該案是「醜聞」的台大社科院院長蘇宏達應該迴違。律師黃帝穎也表示，如果蘇還是不迴避，將依法提出迴避的要求。

林智堅連日來捲入「論文門」風暴，國民黨多名市議員日前具名檢舉，台大也已組成校內審定委員會，將就該案提出調查，蘇宏達為台大社科院院長，根據規定，將是委員會的召集人。

蘇宏達日前發出內部信件，強調委員會將按歐美一流大學最高標準處理，全力捍衛台大與社科院的榮譽。並提及這個「醜聞」再次提醒我們誠實、紀律和榮譽的重要，「各位一定要謹記在心」。

對此，鄭運鵬和律師黃帝穎今天在民進黨召開「未審先判，政治偏頗」記者會，指控蘇宏達以內部信件稱林智堅論文項目是一個醜聞的作法，顯然已經逾越身為社科院院長、審查委員召集人的分際，「我們要求蘇宏達院長必須要迴避」。

鄭運鵬表示，蘇宏達很喜歡發表言論，大致上都是反對民進黨、支持國民黨的，他列舉蘇宏達過去在政治上發表的看法，強調蘇宏達針對民進黨的攻擊很多，包括在四大公投案前，國民黨中常會還邀請他去做專題報告，內容就是攻擊民進黨開放美豬進口。

他說，蘇宏達只要看到民進黨的政策，就很有他的主見，林智堅論文在國民黨發動攻擊時，蘇宏達還說審查需要勇氣，多位教授怕被查水表等等，「我想請教一下蘇院長，誰怕被查水表？你有沒有被查水表？」

鄭運鵬認為，蘇宏達在沒有約談過當事人之前，就直接把該項目指稱是醜聞，身為社科院院長顯然是未審先判，看到黑影就開槍，露出他國民黨支持者的本質，如果這樣的院長擔任審查委員會召集人，「不知道誰可以相信他的審查是公正的？」

鄭運鵬與黃帝穎強調，蘇宏達已不適格擔任審查委員的召集人，若要捍衛學術倫理，蘇宏達應該迴避。

黃帝穎也表示，如果蘇宏達還是不自行迴避，我們也將依照「專科以上學校學術倫理處理原則」第13條第二項第二款以及行政程序法第33條規定，當有偏頗之虞時，要求其進行迴避。