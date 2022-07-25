林嫌行兇後駕車逃逸，並將車子棄置在太平山區。（民眾提供）

台中市潭子火車站附近經營滷味攤的曾姓老闆，24日深夜突遭人持槍轟中頭部送醫不治，行兇的林姓嫌犯駕車往市區逃逸，最後將車棄置在太平山區。警方表示，這起命案疑因感情因素有關，林嫌疑前妻與曾男有交往而釀殺機，研判目前藏匿山區，正在擴大搜索中，並調查是否有共犯。

34歲未婚曾姓老闆經營滷味攤，平日大約下午4時30分出來攤位準備營業前置作業，昨深夜41歲林姓嫌犯駕車持槍到攤位前，朝曾男開3槍後，立刻駕BMW轎車往市區逃逸。

初步調查，林嫌雖於林姓前妻離婚，但仍常常跑去找她，她不認識曾男，疑因撞見曾男與前妻在一起，於是醋勁大而發釀殺機。

由於林嫌平常活動地點在大里、太平附近，犯案後，他將車駛往市區並丟棄在太平山區路邊，副駕駛座車門敞開，其餘3個車門都是關著。

大雅警分局擴大追緝，昨晚在太平山區找到林嫌作案銀色BMW車輛，漏夜搜山並前往工作地點找人，但仍無所獲，懷疑林嫌目前仍藏匿於山區，至於是否有人接應，警方表示不排除任何可能性。