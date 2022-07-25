中山「科研用水下載人載具」下水前預先在甲板上以「外接式冷氣」將冷風打入艙體，待人員入艙後再啟動球艙內的空調，以節省船載電源。（國立中山大學提供／袁庭堯高雄傳真）

國立中山大學開發、台灣第一艘MIT迷你潛艇繼成功打造水下維生系統後，再加入空調「舒適系統」，日前更首次由2位操作員同時入艙，於高雄港下水實測成功。（國立中山大學提供／袁庭堯高雄傳真）

國立中山大學開發、台灣第一艘MIT迷你潛艇升級，繼成功打造水下維生系統後，再加入空調「舒適系統」，能維持艙溫濕度，日前更首次由2位操作員同時入艙，於高雄港下水實測成功，寫下進化新頁。

中山大學智慧操控水下載具平台技術研發學研中心與台灣國際造船合作的實測為期兩日，第一日由操作員入艙，校準航姿後與潛水員共同下潛至高雄港內最深約10米處，定點測試舒適系統。

中山「科研用水下載人載具」2021年首度在中信造船廠區水下5米固定深度潛行，完成維生系統測試，邁入「載人」潛行設計階段。但當時還未設置空調系統，下水測試時艙內溫度一度升至攝氏32度、濕度90％，操作員回憶「很像在三溫暖的蒸氣室」。這次透過建置空調系統，成功控制溫度在攝氏27度、濕度60％，在水下停留超過1時也不覺悶熱。中山同年10月也完成首次實海測試，於小琉球共進行水下潛行，無人入艙，同年11月又進行了第2次實海域測試。

中山海下科技研究所所長陳信宏表示，潛艇開發進程設定了各項設計的優先順序，以推進操縱與運動控制系統為第一優先，接著於去年確保密閉空間內二氧化碳和氧氣濃度循環正常之後，接著便著手設計艙內空調系統，透過艙內溫濕度的調控，讓操作員值勤過程更舒適。

「溫度控制是水下作業的一大挑戰！」，中山大學海下所教授、現任台灣海洋科技研究中心主任王兆璋指出，停留在水深20米的淺水域活動，會受海水表面溫度高溫影響，連帶球艙內也較潮濕悶熱。團隊的解決方法，就是下水前預先在甲板上以「外接式冷氣」將冷風打入艙體，待人員入艙後再啟動球艙內的空調，以節省船載電源。

中山水下載具學研中心主任王朝欽強調，這次實測證實維生系統、舒適系統可不間斷運轉。操作員每隔5分鐘就要以無線電回報狀況。確保人員安全，並且詳實記錄艙內氧氣、二氧化碳、溫度、濕度、壓力，帶回大量數據，作為日後系統精進的參考。濕度下降也避免觀景窗水氣凝結，更利於水下拍攝記錄和觀察。