一名男網友近日在ATM的機台上方看到兩個橡皮筋，他搞笑地問「誰的皮夾沒拿？」圖文引發網友討論，有人解釋表示，因為有錢人身上的錢太厚，皮夾已放不下，所以改用橡皮筋綑綁，避免鈔票散開，更有人說曾經看過用透明夾鏈袋當皮夾，且一袋就是2萬起跳，令不少網友直呼「有錢人專用」。

原PO近日於臉書社團《路上觀察學院》指出，到超商的ATM想要提領現金，發現機台上有兩個橡皮筋，他幽默地說，「誰的皮夾沒拿？」

貼文立刻引起網友熱議，「看三次才懂」、「看不懂，這太深了」、「我放大看很久，一直找不到皮夾」。有不少知情人解答說，有錢的人出門都是用橡皮筋把千元鈔捆在一起，因為身上的錢多到皮夾已經裝不下，「有錢人專用的啦」、「用這個皮夾的惹不起啊」、「用這種皮夾的人，都是口袋一大包的」、「還兩個耶！超炫富」、「這可能剛存20萬喔」、「很多好野的阿北們，都是直接用橡皮筋捆鈔票的」。

原PO在ATM機台上發現兩個橡皮筋。（圖／翻攝自路上觀察學院）

留言中也有曾在加油站打工的網友透露，看過很多人的「皮夾」是透明夾鏈，一袋2萬起跳是基本，口袋內可能有2至3萬，等同一般人一個月的薪水，「有錢人的皮夾都是用橡皮筋，不然就是夾鏈袋裝的」、「有錢的老人都用橡皮筋跟夾鏈袋裝」，令不少人也感嘆，貧富差距超大。