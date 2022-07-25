繼數周前發生大規模斷訊事件，加拿大電信公司羅傑斯通訊（Rogers Communications）24日（周日）宣布，未來3年將投資100億加幣（77.4億美元）於人工智慧（AI）技術，並且進行更多檢測和監控。

羅傑斯通訊在7月稍早曾發生大規模網路中斷，影響民眾無法使用網路與通話，甚至無法撥打緊急求救911電話。

羅傑斯通訊執行長Tony Staffieri表示，該公司已與行動業者達成協議一事上取得進展，未來在任何行動網路中斷時，可自動轉換到其他網路以撥打911電話。